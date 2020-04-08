كل ما تريد معرفته عن عقاري الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين لعلاج مصابي كورونا (إنفوجراف)

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أعلن الدكتور عوض جبر، رئيس شركة المهن الطبية - إحدى شركات مجموعة أكديما الوطنية التابعة لوزارة الصحة – منذ قليل، عن إن الشركة ستبدأ إنتاج مستحضر كلوروكين فوسفات، والذي سيتم استخدامه في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





ومن جانبها رصدت "الفجر"، تفاصيل علاج كورونا الجديد وجاء كالأتي





- وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ لعقاري الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين لعلاج مصابي كورونا



- تبدأ شركات مجموعة أكديما الوطنية التابعة لوزارة الصحة إنتاج مستحضر كلوروكين فوسفات



-توفير نحو 200 ألف جرعة من مستحضر كلوروكوين فوسفات الذي يستخدم لعلاج الملاريا



- الضخ بجرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك، خاصة أنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسميًا في العالم لعلاج مصابي كورونا.



- جميع الكميات الدوائية من مستحضر كلوروكوين فوسفات سيتم توجيهها إلى وزارة الصحة والسوق المحلي لتوفيرها







كما كشف رئيس شركة المهن الطبية، عن تأمين احتياجات السوق الدوائي من الأدوية الحيوية المتعلقة بالأنسولين والبنسلين بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بفتامين د، الذي يتميز بقدرته علي رفع المناعة.



وأكد أن جميع الكميات الدوائية من مستحضر كلوروكوين فوسفات سيتم توجيهها إلى وزارة الصحة والسوق المحلي لتوفيرها مشيرا إلى أن الدكتورة هالة زايد تقوم بمجهود كبير في ملف علاج المصابين بفيروس كورونا.



كانت وزارة الصحة الأمريكية، أكدت في بيان لها نهاية مارس الماضي، أنه يمكن وصف عقارى الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين للمراهقين والبالغين المصابين بكوفيد 19، كعلاج مناسب، عندما لا تكون التجربة السريرية متاحة أو مجدية.



9 وفيات جديدة بـ"كورونا"



كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.



1450 إصابة بـ"كورونا"



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.



ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



