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بسمة تشيد بجهود القوات المسلحة في التصدي لـ كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:27 م
بسمة
بسمة
الفجر الفني
شكرت النجمة بسمة جميع أطباء وممرضات الحجر الصحي وكذلك القوات المسلحة، من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على جهدهم المبذول في التصدي لأزمة كورونا الحالية.

حيث كتبت على الصورة المجمعة التي يوجد بها بعض تجهيزات القوات المسلحة والأطباء للحجر الصحي، "شكرا لكل من ساهم في المجهود المبهر ده.. شكرا على الوقت والجهد المبذول لمواجهة فيروس كورونا.. شكرا أطباء وممرضين مصر.. شكرا للقوات المسلحة المصرية.. طمنتونا.. خليك في البيت.. احمي نفسك احمي بلدك".

وعلى صعيد آخر تشارك بسمة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "شاهد عيان"، مع النجم حسن الرداد، ومحمد لطفي، وليد فواز، هنا شيحة، من إخراج محمد حماقي.

يذكر أن فيلم "رأس السنة" هو آخر أعمال بسمة، الذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، وشاركها في البطولة الفنان إياد نصار، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من إخراج محمد صقر.


بسمة تشيد بجهود القوات المسلحة في التصدي لـ كورونا
بسمة تشيد بجهود القوات المسلحة في التصدي لـ كورونا
بسمة تشيد بجهود القوات المسلحة في التصدي لـ كورونا
بسمة تشيد بجهود القوات المسلحة في التصدي لـ كورونا

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