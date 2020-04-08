لمواجهة كورونا.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كازاخستان





أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، طائرة مساعدات تحمل 13 طناً من المستلزمات الطبية والوقائية إلى دولة كازاخستان، منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وهذه المبادرة تأتي في إطار تعاون الإمارات مع الدول، التي تعمل على محاربة انتشار فيروس كورونا؛ لتعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.





وقال سفير الإمارات لدى جمهورية كازاخستان الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر : إن "الدولة ملتزمة بتقديم الدعم للدول المتضررة من أزمة فيروس كورونا، إدراكاً منها بأن التعاون متعدد الأطراف ضروري للمجتمع الدولي للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية".





وأضاف الدكتور الجابر: أ ن "هذه المساعدات هي واحدة من العديد من الشحنات، التي أرسلتها دولة الإمارات منذ بداية الأزمة إلى العديد من الدول المتضررة، بالإضافة إلى تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستجابة العالمية لمحاربة تفشي الفيروس".





كما لفت إلى أن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى كازاخستان من مستلزمات طبية ووقائية ستمكن الكوادر الطبية هناك من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكداً على وقوف الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب كازاخستان وكل شعوب العالم لتتجاوز هذه الكارثة الإنسانية.



