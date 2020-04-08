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مرتضى منصور يعلن غلق نادي الزمالك لمدة أسبوعين إضافيين بسبب كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور غلق مقر القلعة البيضاء لمدة اسبوعين، وذلك تماشيا مع القرارات الصادرة اليوم من رئاسة مجلس الوزراء.

 

وجاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بتجميد نشاط الأعضاء وغلق باب النادي أمام الأعضاء حتى يوم ٢٣ أبريل القادم تبقى لقرارات رئيس الوزراء.

 

وقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حظر تجوال المواطنين ونفس الإجراءات السابقة لمدة اسبوعين وحتى يوم ٢٣ أبريل الحارس.

 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

 

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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