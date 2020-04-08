بعد نشرها فيديوهات من داخل منزلها.. راقصة شهيرة مهددة بالقتل

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قامت الفنانة الاستعراضية نيرمين صفر، بنشر مقطع فيديو تطلب فيه من السلطات المصرية مساعدتها وحمايتها، وذلك بعد تلقيها تهديدات بالقتل من قبل جماعة إرهابية.



وذكرت أنها تلقت هذه التهديدات بعد نشرها لفيديوهات ترقص بها، خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، مبررة بذلك أنها تحاول التخفيف عن متابعيها ساعات الحجر الصحي.



وأضافت أن صاحب الرسالة هدد باغتيالها بمجرد خروجها من منزلها، وتطلب من السلطات المصرية توفير الحماية لها وتأمينها.

