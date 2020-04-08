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أحمد خالد صالح يكشف عن شخصيته في مسلسله الرمضاني 'الفتوة'

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:19 م
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
روان هيثم
نشر الفنان أحمد خالد صالح، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة البوستر الترويجي لمسلسله الرمضاني "الفتوة" كاشفا عن الشخصية الذي يجسدها، حيث كتب قائلا: "الشيخ مبروك هلال، الفتوة رمضان 2020 ان شاء الله دعواتكم".

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور عليه قائلة: "مبروك أكيد هتكسر الدنيا انت خطير أصلا".

وأردف أحد المتابعين عليه قائلا: بالتوفيق يا نجم بنموت فيك وهتابع المسلسل مخصوص علشان انت فيه من نجاح لنجاح دايما يارب.

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها صالح في مسلسل "الآنسة فرح" الذي شارك في بطولته كلا من أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، تامر فرج، ناهد رشدي، هبة عبد العزيز، مصطفى حشيش، نبيل نور الدين، وآخرون.

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