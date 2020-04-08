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تمديد حظر التجول في مصر لمدة أسبوعين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:56 م
حظر التجول في مصر
حظر التجول في مصر
قرر مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، مد حظر التجول في مصر على شكله الجزئي لمدة أسبوعين إضافيين، تزامنًا مع الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

حظر التجول في مصر

وقال مصطفى مدبولي، إن قرارات حظر التجول في مصر ستظل سارية في الأسبوعين المقبلين، ويشمل القرار، استمرار تعليق حركة الطيران، والغلق الجزئي للعمل في كافة المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، للحد من انتشار الفيروس.

مد قرار حظر التجول في مصر

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة المصرية قررت اقتطاع 20% من مرتبات أعضائها لدعم المتضررين من إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19"، والقيام بدور فعال في ظل هذه الظروف الاستثنائية، التي تتطلب تضافر الجميع، وذلك بعد إعلان تمديد حظر التجول في مصر من اليوم.

تقليص ساعات حظر التجول في مصر

وقرر الوزراء تقليص ساعات حظر التجول في مصر، ليبدأ يوميًا من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لتقليص فرص التزاحم في السير، قبل ساعات الحظر، بدلًا من الساعة الـ6.

تنفيذ حظر التجول في مصر

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن انتشار فيروس "كورونا" في مصر، وعدد الإصابات به لا يزال مطمئنًا ولا يستدعي الريبة والخوف، بل يحتاج إلى الحذر والحيطة، والامتثال للقرارات والتعليمات.

طلب مدبولي بشأن حظر التجول في مصر

وطالب مدبولي المصريين بالاتزام بقرار تمديد حظر التجول في مصر مشيدًا بدورهم الإيجابي من حيث الالتزام بالقرارات والتعليمات لمجابهة كورونا.

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