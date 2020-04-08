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ليفربول ينافس ريال مدريد ويوفنتوس على صفقة نارية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

اقتحم فريق ليفربول الإنجليزي صراع المنافسة، على صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن أن نادى ليفربول انضم لسباق التعاقد مع الفرنسى صاحب الأصل الجزئرى حسام عوار خلال فترة الانتقالات المقبلة.

 

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن الريدز يسعى لضم حسام عوار نجم ليون الفرنسي والذي جذب انتباه العديد من الاندية الأوروبية بعدما قدمه من أداء رائع مع فريقه سواء فى الدورى الممتاز أو دورى أبطال أوروبا.

 

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول انضم إلى قائمة الأندية الأوروبية التى ترغب فى الحصول على توقيع النجم الفرنسى صاحب الـ 21 عامًا.

 

ويجهز ليفربول عرضًا بقيمة 65 مليون جنيه إسترلينى للفوز فى سباق التعاقد مع نجم وسط ليون، فى ظل منافسة شرسة من يوفنتوس، وريال مدريد، وأرسنال، ومانشستر سيتى.

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