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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:55 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 8/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || ووهان تسمح للناس بالمغادرة منذ إغلاقها بسبب كورونا
بدأت مدينة ووهان وسط الصين بالسماح للناس بالمغادرة، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ أن تم إغلاقها قبل 76 يومًا لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد، على الرغم من مخاوف من حدوث موجة ثانية من العدوى إذا تم تخفيف هذه القيود في وقت قريب جدًا.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || علماء: ارتفاع آمال تصنيع اللقاح لفيروس كورونا
يقول علماء بريطانيون، إن الفيروس التاجي "كورونا"، "يصطدم ويهرب" وليس محصنًا بشكل جيد من جهاز المناعة مثل البعض الآخر، مما يعني أنه قد يكون من الأسهل تطوير لقاح.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الإمارات تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 2659 إصابة.
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