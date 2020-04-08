Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:55 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 8/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ووهان تسمح للناس بالمغادرة منذ إغلاقها بسبب كورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
بدأت مدينة ووهان وسط الصين بالسماح للناس بالمغادرة، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ أن تم إغلاقها قبل 76 يومًا لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد، على الرغم من مخاوف من حدوث موجة ثانية من العدوى إذا تم تخفيف هذه القيود في وقت قريب جدًا.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || علماء: ارتفاع آمال تصنيع اللقاح لفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
يقول علماء بريطانيون، إن الفيروس التاجي "كورونا"، "يصطدم ويهرب" وليس محصنًا بشكل جيد من جهاز المناعة مثل البعض الآخر، مما يعني أنه قد يكون من الأسهل تطوير لقاح.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الإمارات تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 2659 إصابة.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لفجر كوفيد بسبب كورونا الفيروس كورونا الاجمالي الإصابة بفيروس كورونا اخبار عاجلة الان ألفجر

أخبار تهمك

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

إلغاء أول دوري في العالم بسبب كورونا.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك بعد قرار مد تعليق الدوري

منذ أقل من ساعتين

نجم الاهلي السابق يوجه رسالة نارية لأحمد فتحي

منذ ساعتين

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات مفاجئة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:34 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

03:30 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

03:04 م

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر