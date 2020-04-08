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رئيس بايرن ميونيخ: مولر واحد من أساطير النادي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:04 م
مولر
مولر
أشاد هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، بتوماس مولر نجم العملاق البافاري بعد تجديد تعاقده مع الفريق، مشيرًا إلى أن مولر واحد من أساطير البايرن.

وقال هاينر صاحب الـ65 عاما، في مقابلة نشرها النادي :"توماس مولر يعد رمزا لبايرن ميونخ... قضى مع الفريق كل مسيرته الكروية وتألق مجددا في الأشهر الماضية تحت قيادة هانزي فليك (المدير الفني للفريق)."

وكان بايرن قد مدد، قبل أيام، عقد فليك حتى عام 2023 كما أعلن أمس الثلاثاء تمديد عقد مولر حتى عام 2023 أيضا، حيث يستعد بايرن ميونخ للمستقبل خلال فترة توقف المنافسات الحالية بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واعترف هاينر بأن الإيقاف الذي فرضه الوباء العالمي يشكل "تحديا ماليا هائلا" للبوندسليجا والأندية، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تضامن وأن تقدم "الأندية الأقوى نوعا ما، الدعم للأندية الأضعف نوعا ما."

وكانت أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزج وباير ليفركوزن، المنافسة في دوري أبطال أوروبا، قد أعلنت في وقت سابق رصد 20 مليون يورو (7ر21 مليون دولار) لدعم أندية أخرى في البوندسليجا وفي دوري الدرجة الثانية، في ظل هذه الأزمة.

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