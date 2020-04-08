في لفتة إنسانية.. الشرطة تنقل مواطن وقت الحظر لاحتياجه لنقل دم

احتاج نقل دم لأحد أقاربه، فخرج إلى الشارع مهرولًا رغم حظر التجوال، فلم يجد إلا رجال الشرطة أمامه، ليقرروا على الفور مساعدته، وإنقاذ المريض الذي بحاجة إلى إجراء عملية جراحية.





وتعود بداية الواقعة، أثناء متابعة الأجهزة الأمنية لتطبيق حظر تحرك المواطنين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط تلاحظ للقوات خروج أحد الأشخاص من إحدى العيادات، وقت الحظر – وبسؤاله، أفاد باحتياجه إلى نقل دم لأحد أقاربه لإجراء عملية جراحية.





وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية باصطحابه بسيارة الشرطة إلى إحدى المستشفيات ومساعدته فى صرف الدم اللازم له والعودة به مرة أخرى للعيادة المشار إليها.





ولاقى ذلك استحسان ورضاء المواطن الذي تقدم بالشكر لرجال الشرطة.

وفي سياق متصل، استجابت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، لبلاغ مواطنة "مسنة"،مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، إلتمست خلاله مساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة.





على الفور تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المواطنة المذكورة، وإصطحابها إلى مكتب البريد المشار إليه، ومساعدتها فى صرف المعاش الخاص بها وإعادتها لمسكنها مرة أخرى.





هذا وقد تقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية والسريعة لإلتماسها.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن والأطفال.





وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.





التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة

وفي سياق أخر، واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية، من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.





جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال إستمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.