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نادر شوقي يصدم جماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:06 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
نفى نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الانجليزي ، حسم مصير اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء.


وقال شوقى فى تصريحات صحفية : الى الآن لم يتم حسم موقف اللاعب سواء بتجديد إعارته أو بعودته الى النادي الانجليزي والنادى الأهلى لم يقدم عرض رسمى للتفاوض بشأن شراء اللاعب أو تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى".


وأشار: كل الملفات تم تأجيلها حتى يمر العالم من الأزمة الحالية وةالتي تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

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