نادر شوقي يصدم جماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

نفى نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الانجليزي ، حسم مصير اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء.

نفى نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي المعار من فريق هيدرسفيلد الانجليزي ، حسم مصير اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء.