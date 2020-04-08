صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

مفاجأة بشأن منافسة بيراميدز والأهلي على ضم حجازي





انتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى وجود منافسة قوية بين الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع أحمد حجازي مدافع نادي وست بورميتش ألبيون الإنجليزي.





وأكدت التقارير أن هناك اهتمام بالفعل من الأهلي وبيراميدز لضم حجازي ولكن لم يدخل أي من الناديين في مفاوضات رسمية مع اللاعب أو وكيله حتى الآن.





وأشارت إلى أن حجازي لن يقوم بحسم موقفه من العروض المقدمة أو الاستمرار مع نادي وست بروميتش إلا بعد الانتهاء من أزمة انتشار فيروس كورونا وعودة النشاط الرياضي.





وقد شارك أحمد حجازي في ١٠ مباريات حتى الآن مع نادي وست بروميتش خلال هذا الموسم خلال بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.



