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كأداة لمواجهة كورونا.. قرارت الحكومة تدعم منصات التجارة الإلكترونية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:59 م
الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس الوزراء
أحمد الشيخ


اتخذت الحكومة عدة قرارات متتالية لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة لانتشار فيروس كورونا، شجعت تلك القرارات التوجه لاستخدام الوسائل التكنولوجيا سواء فى البيع والدفع أو التحصيل وهو ما يدعم انتشار التجارة الإلكترونية في مصر بشكل مباشر والتى كانت لا تشكل سوى 1% من حجم التجارة فى مصر قبل انتشار الفيروس.


من جهته أكد مصطفى هنداوي المدير العام لشركة نون.كوم للتجارة الإلكترونية أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر ودول العالم، منذ بدء أزمة تفشي فيروس كوفيد-19المعروف باسم فيروس كورونا المستجد،ساهمت في زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، موضحاً أنه منذ بدء أزمة كورونا ارتفع معدل العمليات الشرائية اليومية لمختلف المنتجات الغذائية والصحية وأدوات التطهير والنظافة، فضلاً عن ارتفاع كبير في الطلب على منتجات البقالة، مع توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأقسام مرة أخرى خاصة مع بداية عروض رمضان اليوم على المنصة.


 وأكد هنداوي على دعم شركته للإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لفيروس كورونا، واحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، والحد من الاختلاط بين السادة المواطنين. 


وأشاد هنداوي بالسياسات التي تبنتها الحكومة لدعم قدرة القطاع الخاص على الصمود وعبور الأزمة الراهنة، وبالتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن منصات التجارة الإلكترونية (عبر نشاطها في توصيل احتياجات المواطنين إلى المنازل) تساهم بقوة هي الأخرى في تعزيز قدرة مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة على عرض وبيع منتجاتها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة الراهنة، كما تساهم في الحد من حركة تنقل المواطنين ومنع تجمعاتهم بمختلف المدن المصرية عبر توفير آلية آمنة لعمليات البيع والشراء. 

وتابع هنداوي: إن شركته، اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات الصحية التي وجهت بها السلطات المعنية بالدولة، حيث أصدرت قرارات بعمل جميع موظفيها بأقسام العمليات من المنزل منذ بداية الأزمة، كما حرصت على تطبيق إجراءات التعقيم والتطهير في جميع المخازن على مدار الساعة والتأكد من التزام جميع العاملين بالمخازن بتلك الإجراءات للحد من انتشار الفيروس المستجد. 

ووجه هنداوي دعوة إلى الحكومة المصرية للاستفادة من الفرصة الراهنة لتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية ودفع استراتيجيتها لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي عبر توفير بنية أساسية وتشريعية ملائمة لتشجيع التجارة الإلكترونية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في هذا القطاع الواعد. 


في هذا السياق طالب هنداويً باستثناء شركات التجارة الإلكترونية الأساسية من إجراءات حظر التنقل المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء لتنظيم تنقل الأفراد، بحيث يتم السماح لها بممارسة العمل خلال الفترات الزمنية اللاحقة على فترات حظر التنقل، سواء داخل نطاق المحافظات أو فيما بين المدن المختلفة، ووفقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها الدولة المصرية. 

كما اقترح هنداوي استثناء المستودعات التابعة لشركات التجارة الإلكترونية بالسماح لها بالعمل خلال فترات حظر التنقل لتعزيز قدرة تلك الشركات على تنظيم حركة العمل داخل مخازنها وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال. 


  وأوضح هنداوي أن دعم الحكومة لعمل شركات التجارة الإلكترونية يعزز منقدرة هذه الشركات على الإسهام في تعزيز الجهود المبذولة للحد من الآثار الاقتصادية والصحية لفيروس كورونا، عبر تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحد من الاختلاط فيما بينهم للحد من تفشي فيروس كورونا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مزيد من فرص العمل، بجانب الإسهام في تعزيز حركة التجارة وجذب الاستثمارات ودعم قدرة الاقتصاد القومي على عبور الأزمة الراهنة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عن تمديد حظر التجوال حتى يوم 23 إبريل الجاري من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، مشيراً إلى اعطاء سماح ساعة من الحكومة من السابعة وحتى الثامنة لمنع التزاحم على وسائل الموصلات وقت انصراف الموظفين وما يمثله من خطورة على انتشار فيروس كورونا.

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