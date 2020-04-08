استغل حاجة المواطنين.. حجز مالك ثلاجة لحيازته سلع فاسدة بالعمرانية

استغل مالك ثلاجة حاجة المواطنين لتحقيق أرباح كبيرة، وذلك بمنطقة العمرانية، حيث ضبط بحيازته سلع غذائية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لتقرر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه، 24 ساعة لحين ورود التحريات، كما طالبت بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا لإعدامها، وطالبت بسرعة التحريات.





بداية الواقعة، تعود عندما تمكن رجال المباحث بالجيزة، من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العمرانية، لحيازته (1،050 طن سلع غذائية "دهون حيوانية، سجق") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة، حجز مالك مصنع بمدينة ٦ أكتوبر، ٢٤ ساعة، على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات، حول اتهامه بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مطهرات (الكحول، الجل) غير مطابقة للمواصفات القياسية، وحيازته لـ٢ طن من المستلزمات، فيما أمرت بالتحفظ على المضبوطات، لتحليلها وكتابة تقرير واف عنها.





كشفت التحقيقات، أنه بمواجهه مالك المصنع، اعترف بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية غير صالحة للاستخدام، وتصنيعها من خامات إنتاج مجهولة المصدر، ووضع عليها العلامة التجارية المُشار إليها (غير مسجلة بوزارة الصحة) بقصد طرحها للبيع بالصيدليات والمستشفيات، مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين مستغلًا إقبالهم على شراء تلك الأصناف بسبب الظروف الراهنة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.





بداية الواقعة، كانت عندما داهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، مصنعا لإنتاج المطهرات الطبية المغشوشة والمقلدة بمدينة 6 أكتوبر، وعثر بداخله على طني مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وفي سياق متصل، استغل الظروف الراهنة بالبلاد لتحقيق أرباح مادية غير عابئ باحتياجات وصحة المواطنين، فسقط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية من دون ترخيص، بمنطقة أكتوبر وعثر بحوزته على 5 أطنان تمور، مجهولة المصدر، و3 أطنان برغل مجهول المصدر، و3 طن زيت زيتون.





وقررت النيابة العامة بأكتوبر، حبس مدير المخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت التحريات.





وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



