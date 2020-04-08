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تامر مرسي يطرح برومو مسلسل "الفتوة" لـ ياسر جلال

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:53 م
الفتوة
الفتوة
ريهام كمال
طرح المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجي البرومو الرسمي لمسلسل "الفتوة"، والذي من المقرر طرحه في شهر رمضان 2020.

نشر تامر مرسي، البرومو الدعائي الرسمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وظهر في البرومو أبطال مسلسل "الفتوة" بالجلباب والعمة والنبوت، كما ظهرت بطلات العمل بالجلباب البلدي، وذلك في أحد الأحياء الشعبية ويدير شئونها مجموعة من الأشخاص الأقوياء.

وفي آخره تظهر جملة يقولها النجم أحمد خليل، للنجم ياسر جلال، "أخد الحق معلمة يا ابني".

مسلسل الفتوة بطولة ياسر جلال، أحمد خليل، رياض الخولي، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، ويعرض في رمضان 2020 على قناة الحياة.

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