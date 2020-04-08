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ماني يكشف أسرار لأول مرة عن نشأته الصعبة في إفريقيا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:15 م
ماني
ماني
الفجر الرياضي
أكد الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الأنجليزي، أن نشأته في أسرة افريقية فقيرة كان أهم الأسباب التي ساهمت في بناء شخصيته واللعب في أقوى دوريات العالم.

وقال ماني خلال فيلم وثائقي خاص عن حياة اللاعب السنغالي : "كنت في السابعة من عمري، وتوجهنا للعب الكرة، فاقترب ابن عمي وقال لي: ساديو، توفي والدك، أجبته حقًا؟ بالتأكيد أنت تمزح، لم أستطع فهم ذلك وقتها".

وتابع: قبل وفاته كان أبي يعاني من مرض لبضع أسابيع، تلقى بعض الأدوية التقليدية التي أبقته معنا لمدة 3-4 أشهر، إلا أن المرض عاوده من جديد، لم يكن هناك مستشفى في قريتنا ببامبالي، لذا كان عليه أن يتوجه إلى القرية المجاورة لمحاولة إنقاذ حياته.

وأختتم: كل هذه الأزمات التي عانيت منها في بداية عمري كانت أكبر دافع في تغير العالم والظروف وجعل أكبر همي هو مساعدة كل من يشعر بهذه الأزمات الصعبة في قارة إفريقيا .

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