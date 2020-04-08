ماني يكشف أسرار لأول مرة عن نشأته الصعبة في إفريقيا

أكد الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الأنجليزي، أن نشأته في أسرة افريقية فقيرة كان أهم الأسباب التي ساهمت في بناء شخصيته واللعب في أقوى دوريات العالم.

أكد الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الأنجليزي، أن نشأته في أسرة افريقية فقيرة كان أهم الأسباب التي ساهمت في بناء شخصيته واللعب في أقوى دوريات العالم.

وقال ماني خلال فيلم وثائقي خاص عن حياة اللاعب السنغالي : "كنت في السابعة من عمري، وتوجهنا للعب الكرة، فاقترب ابن عمي وقال لي: ساديو، توفي والدك، أجبته حقًا؟ بالتأكيد أنت تمزح، لم أستطع فهم ذلك وقتها".

وقال ماني خلال فيلم وثائقي خاص عن حياة اللاعب السنغالي : "كنت في السابعة من عمري، وتوجهنا للعب الكرة، فاقترب ابن عمي وقال لي: ساديو، توفي والدك، أجبته حقًا؟ بالتأكيد أنت تمزح، لم أستطع فهم ذلك وقتها".