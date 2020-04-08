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لمواجهة كورونا.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كولومبيا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر

أرسلت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إلى كولومبيا تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

وقال سفير دولة الإمارات لدى كولومبيا سالم راشد العويس: إن "إيصال المساعدات من قبل الإمارات إلى كولومبيا يأتي تعزيزاً لإيمان بلادنا بتقديم المساعدات الحيوية عند الحاجة وإظهار التضامن مع أولئك، الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك، التي يشهدها العالم الآن مع انتشار فيروس كورونا".

وتابع العويس: أن "هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد"، مؤكداً على وقوف دولة الإمارات وقيادتها بجانب شعب كولومبيا وكافة شعوب العالم للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

ولفت إلى أن طائرة الإغاثة قامت بإعادة 63 مواطناً كولومبياً من دولة الإمارات إلى وطنهم بالتنسيق بين السلطات في البلدين لضمان عودتهم الآمنة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و450 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 83 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 309 ألف شخص للشفاء.

وحذرت الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أنها صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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كولومبيا كورونا فيروس طائرة مساعدات الفيروس كورونا الإمارات

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