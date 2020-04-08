لمواجهة كورونا.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كولومبيا





أرسلت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إلى كولومبيا تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية ، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.





وقال سفير دولة الإمارات لدى كولومبيا سالم راشد العويس : إن "إيصال المساعدات من قبل الإمارات إلى كولومبيا يأتي تعزيزاً لإيمان بلادنا بتقديم المساعدات الحيوية عند الحاجة وإظهار التضامن مع أولئك، الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك، التي يشهدها العالم الآن مع انتشار فيروس كورونا".





وتابع العويس: أن "هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد"، مؤكداً على وقوف دولة الإمارات وقيادتها بجانب شعب كولومبيا وكافة شعوب العالم للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.





ولفت إلى أن طائرة الإغاثة قامت بإعادة 63 مواطناً كولومبياً من دولة الإمارات إلى وطنهم بالتنسيق بين السلطات في البلدين لضمان عودتهم الآمنة.