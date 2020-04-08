السعودية تزيد تأشيرات الوافدين.. ما هي جهود دول الخليج في أزمة الكورونا لحماية الوافدين

مد تأشيرات العاملين



قررت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، زيادة فترة صلاحية استخدام تأشيرات "الخروج والعودة" التي تنتهي في تاريخ 25 فبراير الماضي حتى تاريخ 24 مايو لمدة ثلاثة شهور إضافية مجانا، يشمل القرار أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل السعودية.



أوضحت المديرية العامة للجوازات، وفقا للبيان الصحفي، أن هذا القرار يأتى تنفيذا لتكليفات خادم الحرمين الشريفين، وجهود الحكومة السعودية في التعامل مع أثار فيروس الكورونا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية تضمن سلامة المواطنين.



أكدت المديرية، أن التمديد يحدث آليا من النظام بدون الرجوع لمقرات الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، ويمكن للمستفيد الدخول عبر حسابه في منصة "أبشر" للتاكد من الخدمة المقدمة إلكترونيًا.



كان مجلس الوزراء السعودى، عقد جلسته الافتراضية أمس الثلاثاء، قرر المجلس تنفيذ مبادرات بقيمة حوالى 120 مليار ريال للتخفيف من آثار فيروس كورونا، وتوفير 15 مليار ريال للوزارة الصحة.



كشف المجلس عن الأمر الملكي بدعم القطاع الخاص (المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية) بصرف تعويض مالي شهري، يستفيد من التعويض أكثر من (مليون ومائتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتوسطة والصغيرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، يقدر الدعم بحوالي ( تسعة) مليارات ريال.



غادروا بأمان



قرر أنس الصالح، وزير الداخلية الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء، في 30 مارس، السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة الكويت بدون دفع أي غرامات مالية أو تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، لاعادتهم لأوطانهم حيث ياتي القرار في ظل الظروف الاستثنائية لمكافحة فيروس كورونا، وتراكم الغرامات المالية على المخالفين لقانون الإقامة.



أكد أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى، أن الكويت تتعاون مع مصر لخدمة المستهدفين من حملة (غادروا بأمان).



أضاف الصالح خلال تفقده مقرات استقبال المراجعين بمحافظة الفروانية، الاثنين الماضي، أن الحملة تستهدف خدمة أشقانا فى الجالية المصرية التي وصلت أعدادها إلى 1600 مصري من مخالفين قانون الاقامة، والذين قدموا بياناتهم ولانتهاء من إجراءاتهم قبل أن يغادوا إلى مواقع الأيواء لإعادتهم إلى وطنهم.



شدد وزير الداخلية الكويتي، على أن جميع الجاليات تستفيد من حملة (غادروا بأمان) بتوفير مهلة حتى نهاية شهر ابريل، كما حذر من ضبط المخالفين خلال حملات تفتيشية في بداية من الشهر القادم.



أماكن الإيواء



أكد وزير الداخلية، أن الوزارة أعلنت عن توفير أماكن لإيواء مخالفين قانون الإقامة بعد إنتهاء إجراءاتهم، حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد، وهي مزودة بوسائل الحياة الكريمة، ووجبات غذائية، ومشروبات مجانية، مضيفا أن الوزارة خصصت أماكن لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة، لتسجيل الطلبات بمنطقة الفروانية للسماح لهم بالمغادرة خلال فترة السماح من 1 أبريل وحتى 30 أبريل المقبل.



أوضح الصالح، أن الوزارة تستقبل طلبات العودة من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا طوال أيام الأسبوع، موضحا أنه الوزارة تستقبل الجنسية الفلبينية من 1 الى 5 اأريل الجاري، وتستقبل الجنسية المصرية من 6 إلى 10 أبريل الجاري، وباقي الجنسيات من 26 الى 30 ابريل الجاري.



إعادة العالقين



قررت مصر للطيران، خلال الأيام الماضية، تنظيم 5 رحلات جوية من إجمالى 6 رحلات استثنائية لدولة الكويت، حملت الرحلات نحو 1500مصريا من العالقين بدولة الكويت، من حاملى التأشيرات، الذين انتهت اقاماتهم فى الكويت، بالإضافة إلي عدد من الحالات الإنسانية الطارئة.



قامت القنصلية المصرية خلال الفترة الماضية بتلقى طلبات المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، والحالات الانسانية الطارئة.



اختتمت شركة مصر للطيران، الثلاثاء الماضي31 مارس، رحلاتها إلى دولة الكويت لعودة المصريين العالقين بعد قرار تعليق وقف الطيران ضمن خطة الدولة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن تتحمل الدولة تكلفة الحجر الصحي للعائدين من الخارج والعالقين في دول اجنبية، يتحمل صندوق "تحيا مصر" هذه التكلفة.

يعيش عشرات الآلاف من المصريين العالقين في دول الخليج حالة من القلق بسبب الصعوبات التي تواجههم في العودة إلى الوطن بسبب تعليق رحلات الطيران وتفشي وباء الكورونا، وتسعى دول الخليج بالتنسيق مع مصر على تقديم تسهيلات لهؤلاء العاملين في استخراج تاشيرات الإقامة حتى زوال الأزمة أو توفير مساعدات لإجلاء العالقين إلى أوطانهم.