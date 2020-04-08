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حملات مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع الإسكندرية باستخدام سيارات الرش (صور)

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، حملات متعددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس، وانطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وكثفت أمانات الحزب بالمحافظة عدد الحملات لتطهير وتعقيم شوارع والمناطق وسط مدينة الثغر، وتنفيذا لتعليمات رزق ضيف الله أمين الحزب بالإسكندرية، وتحت  وذلك للوقاية وكاجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت دائرة سيدى جابر بتنفيذ حملة بمشاركة عدد كبير من شباب الحزب، مزودين بالخدمات اللازمة للتعليم والتطهير وسيارات رش، تم تقسيمهم على عدد من المناطق منها كليوباترا سوق زنانيري ومنطقة عبد المنعم رياض بمطار النزهة وعزبة الرحمة وعزبة نسي ومنطقة مطابع محرم، برعاية محمد السيد رزق، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، ومحمد حمزة أمين لجنة الصناعة والتجارة، وسامح الشباسي أمين دائرة سيدي جابر.

قال محمد السيد رزق، أمين مساعد حزب مستقبل وطن الاسكندري، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن، تم إطلاق حملة تعقيم وتطهير المنشآت وشوارع وسط المحافظة، وذلك حرصًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف رزق، إن الحملة تضمنت عمليات رش وتعقيم وتطهير ضد فيروس كورونا وتم بعدد من المناطق منها وذلك بالتعاون مع دائرة سيدى جابر، وذلك بمشاركة قوية من شباب الحزب.

واشار محمد حمزة أمين لجنة الصناعة والتجارة بالحزب، إلى أن حملات التعقيم والتطهير، بدأت منذ بدء اتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية فى مواجهة الفيروس، ومستمرة الى القضاء علية، وجميع الحملات بمشاركة مجموعة أعضاء وشباب الحزب، مؤكدا على الاستمرار حتى يتم تعقيم أحياء المحافظة بالكامل.

وأكد سامح الشباسي، أمين دائرة سيدي جابر، أن حملة التطهير بدأت بتطهير المناطق الشعبية،  ثم انطلقت إلى الشوارع الرئيسية وتعقيم المصالح، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة حتى الاطمئنان على اهالينا بالدائرة.

ومن الجدير بالذكر أن الحزب قام بالعديد من الحملات التوعوية بمناطق الإسكندرية إلي جانب تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وجاء ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
حملات مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع الإسكندرية باستخدام سيارات الرش (صور)
حملات مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع الإسكندرية باستخدام سيارات الرش (صور)
حملات مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع الإسكندرية باستخدام سيارات الرش (صور)
حملات مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع الإسكندرية باستخدام سيارات الرش (صور)
حملات مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع الإسكندرية باستخدام سيارات الرش (صور)
حملات مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع الإسكندرية باستخدام سيارات الرش (صور)
حملات مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع الإسكندرية باستخدام سيارات الرش (صور)
حملات مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع الإسكندرية باستخدام سيارات الرش (صور)
حملات مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع الإسكندرية باستخدام سيارات الرش (صور)
حملات مكبرة لتعقيم وتطهير شوارع الإسكندرية باستخدام سيارات الرش (صور)

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