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عاجل.. رئيس الوزراء الأردني يعلن أمراً جديداً لمواجهة تداعيات "كورونا"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:10 م
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
الفجر

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، مساء اليوم الأربعاء، عن أمر الدفاع رقم (6)، الذي يهدف إلى "حماية حقوق العمال في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا وتحديد أسس دعم المؤسسات والأفراد لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية. 

هذا وسجلت الأردن 353 إصابة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و450 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 83 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 309 ألف شخص للشفاء.

وحذرت الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أنها صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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