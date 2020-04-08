البورصة الأمريكية تخرج من "كبوتها" فى بداية التعاملات

خرجت البورصة الأمريكية من كبوتها في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن تعرضت لهبوط مفاجئ بنهاية تعاملات الأمس، وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة حوالي 400 ألف حالة، مع وفاة ما يقرب من 13 ألف شخصاً .





وينتظر المستثمرون تطورات فيروس كورونا في آمال انخفاض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس في بعض المناطق الأكثر تضرراً في البلاد .





وكشفت بيانات تراجع إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنحو 18 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفعت التكاليف .





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5 بالمائة إلى 22983.6 نقطة، وهو ما يعادل 329.7 نقطة .





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.3 بالمائة إلى مستوى 2694.4 نقطة، وصعد "ناسداك"بنحو 1.4 بالمائة ليصل إلى 7994.5 نقطة .





وفي خلال نفس الفترة ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 100.008 .









وأصيبت البورصة الأمريكية بهبوط مفاجئ بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بالرغم من استمرار حالة التفاؤل بإنحصار فيروس كورونا وتباطؤ ملحوظ في حالات الإصابة .



في الولايات المتحدة، يبدو أن عدد الحالات الجديدة في انخفاض خلال الأيام الأخيرة، بينما تشهد إيطاليا وإسبانيا تراجعاً في الإصابات وهما أكثر الدول تضرراً في أوروبا .

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك "ضوء في نهاية النفق"، وردد ترامب تعليقات مسؤولي منظمة الصحة العالمية الذين قالوا إن البحث لتطوير اللقاحات والعلاجات "تسارع بسرعة لا يصدق".

وبلغ عدد الإصابات إثر كورونا أكثر من 383 ألف حالة في الولايات المتحدة، وسط وفاة ما يزيد عن 78 ألف شخص عالمياً، وفقاً لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية .

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1 بالمائة وهو ما يعادل 26 نقطة، إلى مستوى 22653.8 نقطة.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى 2659.4 نقطة، في حين شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 7887.2 نقطة .



