لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

لايزال يصر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على ضم النيجيري أليكي مهاجم فريق لوزيرين السويسري.

وطلب فايلر من لجنة التخطيط بالأهلي سرعة التعاقد مع القاطرة النيجيرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد فايلر للجنة التخطيط أن اللاعب يمتلك مواصفات خاصة، وسيكون إضافة قوية لهجوم الفريق، ويعاني هجوم الأهلي من أزمة حقيقية في الفترة الأخيرة.

وكان فايلر قد طلب التعاقد مع المهاجم النيجيري، الذي لعب تحت قيادته بالدوري السويسري وقدم مستويات مميزة معه.