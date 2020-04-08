Advertisements

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:27 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي

لايزال يصر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على ضم النيجيري أليكي مهاجم فريق لوزيرين السويسري.

 

وطلب فايلر من لجنة التخطيط بالأهلي سرعة التعاقد مع القاطرة النيجيرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكد فايلر للجنة التخطيط أن اللاعب يمتلك مواصفات خاصة، وسيكون إضافة قوية لهجوم الفريق، ويعاني هجوم الأهلي من أزمة حقيقية في الفترة الأخيرة.

 

وكان فايلر قد طلب التعاقد مع المهاجم النيجيري، الذي لعب تحت قيادته بالدوري السويسري وقدم مستويات مميزة معه.

أخبار تهمك

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك بعد قرار مد تعليق الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تصدر قرارا جديدا بشأن فترة حظر التجوال

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"الصحة" تنفي إنتاج علاج لفيروس كورونا.. ولكن

منذ نصف ساعة

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الاهلي السابق يوجه رسالة نارية لأحمد فتحي

منذ ساعتين

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات مفاجئة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية المعتمدية في الجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ أقل من نصف ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:34 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

03:30 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

03:04 م

برسالة غامضة.. آل الشيخ يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر