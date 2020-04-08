تفاصيل أزمة النني مع بشكتاش

كشفت تقارير صحفية، عن دخول محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيشكتاش التركي، في أزمة حادة مع إدارة ناديه خلال الساعات الماضية.





وأكدت أنباء تركية، أن الأزمة جاءت بعد طلب ناديه تخفيض راتب عقدن مع الفريق بسبب الأزمة المالية، إلا أن اللاعب رفض العرض المقدم.





وأضافت: "اللاعب لم يحصل على راتبه لعدة شهور ماضية، وهو ما جعله يغضب بشكل قوي، مطالبًا إدارته بصرف مستحقاته المتأخرة".



