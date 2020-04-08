النقل تعلن مواعيد قيام آخر قطارات المترو بدءً من غدًا الخميس 

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أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أنه بناءً على توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير بضرورة تعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة بدءً من غدًا الخميس الموافق 9 إبريل 2020 لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر والصادر من مجلس الوزراء.



وقامت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بتعديل جداول التشغيل كما سيستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءً من الساعة السادسة صباحًا.



ليكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً.



أما الخط الثاني يكون موعد قيام آخر قطارات المترو من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً.



والخط الثالث سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا.



وأشار البيان الى ان وزير النقل قد وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب والتنسيق مع وزارة الداخلية لوصول أخر قطارات الخطوط الثلاثة بعد توقيت الحظر.



وكانت الشركة قد قامت بتعديل جدول التشغيل اليومي لقطارات مترو الأنفاق تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 3 2020 ، لتكون مواعيد قيام ووصول أخر قطارات اليوم من المحطات الإنتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:-



(الخط الأول): قيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة ٥ مساءا ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساءا وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5،20 مساءا ليصل محطة حلوان الساعة 6،45 مساءا



(الخط الثاني): يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5،30 مساءً ليصل محطة المنيب الساعة 6،25 مساءً وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5،30 مساءً ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6،20 مساءً.



(الخط الثالث): قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5،20 مساءا ليصل محطة العتبة 5،45 مساءً ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساءا ليصل محطة نادي الشمس 6،25 مساءً.

