وش إجرام.. طالب يعلن عن بيعه للمخدرات على "فيس بوك" بالبحيرة

في واقعة غريبة من نوعها، عكف طالب، مقيم في البحيرة، على الإعلان عن بيع المواد المخدرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، لتتمكن الأجهزة من ضبطه ، والعثور بحوزته على هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في الجريمة وتبين وجود آثار ودلائل عبارة عن مشاركات تتعلق بالترويج والإعلان عن تجارته المحرمة.





وتعود بداية الواقعة، عندما تم رصد تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عدة منشورات تتضمن الترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة في البحيرة، إلى أن تمكن رجال الشرطة من ضبطه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، نجحت قوات أمن القاهرة، في ضبط شخصين، لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس، داخل شقة بالقاهرة.





وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين عاطل مقيم بالجيزة، وأخر سائق مقيم بسوهاج، بتصنيع مادة الأستروكس المخدر متخذان من شقة مستأجرة، كائنة بالهضبة الوسطى دائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 4 كيلو جرام)، ( 6 ) زجاجات تحوى مادة الأسيتون، ( 2 ) علبة بودر ( خاصة بألعاب الجيم )، ( 4 ) زجاجات مبيد حشرى، ( 3 ) هواتف محمولة، مبلغ مالى، الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، وكذلك سيارة ملاكى ملك والد العاطل، أمام العقار محل الضبط.





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها، وحيازتهما للهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الإتجار فى المواد المخدرةوتم إتخاذ الإجراءات القانونية.