10 معلومات لا تفوتك عن العراقي "علاء مهاوي" صفقة الأهلي المنتظرة

دخل مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات مع علاء مهاوي الظهير الأيمن لفريق الشرطة العراقي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجبهة اليمني في الفريق الأحمر بعد رفض أحمد فتحي تجديد تعاقده مع الفريق ورحيله نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد علاء مهاوي صاحب الـ23 عامًا مع الشرطة العراقي نهاية الموسم الحالي، ويمكنه الإنتقال لصفوف النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل أحمد فتحي عن صفوف الفريق الأحمر بعدما اقترب الأخير من الانضمام لصفوف نادي بيراميدز.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات والأرقام عن "علاء مهاوي" صفقة الأهلي المنتظرة:-





1- علاء مهاوي من مواليد 3 يونيو لعام 1996 في مدينة "بغداد" بالعراق، ويبلغ عمره حاليًا (23 عامًا)، ويصل طوله لـ 1.78 سم، ويُجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وخط الوسط المدافع .





2- بدأ "مهاوي" رحلته مع الساحرة المستديرة من أكاديمية "عمو بابا" الأهلية لكرة القدم بالعراق، والذي تخرج منها العديد من المواهب الكروية على مدار السنوات السابقة.





3- بعد مغادرته أكاديمية "عمو بابا" انضم علاء مهاوي لصفوف فريق الكهرباء العراقي، ولكن هبط ناديه لدوري الدرجة الأولي بالعراق عام 2013، وساعد "مهاوي" فريقه في التتويج بلقب بطولة القسم الأول في الموسم التالي 2013 / 2014 وسجل 4 أهداف في الدوري.





4- في عام 2015 ، وقع علاء مهاوي عقدًا لمدة عام واحد مع نادي الزوراء العراقي، وتوج مع الفريق بلقب الدوري العراقي الممتاز موسم 2015 / 2016 ، حيث سجل 6 أهداف، مما دفع إدارة النادي لتمديد عقده لمدة عامين.





5- شارك علاء مع الزوراء في بطولة كأس الإتحاد الآسيوي موسم 2016/2017، وسجل هدفين أحدهما في شباك الجيش السوري، والثاني في مرمي القوي الجوية، وودع فريقه منافسات البطولة من الدور نصف النهائي، ليرحل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم.





6- في 17 يوليو 2017 وقع اللاعب العراقي عقدًا مع نادي الباطن السعودي لمدة عام واحد، وخاض مباراته الأولي مع الفريق ضد الإتحاد في 11 أغسطس وفاز فريقه 3 /1، ولكنه لم يستمر معه طويلا حيث فسخ عقده بالتراضي في 29 سبتمبر من العام نفسه بعدما شارك في مباراتين فقط.





7- بعد إنهاء تعاقده مع الباطن السعودي، عاد علاء مهاوي للعراق مجددًا حيث انضم لصفوف نادي الشرطة، وتوج مع الفريق بلقب الدوري العراقي موسم 2018 / 2019، كما حصد مع الفريق كأس السوبر العراقي عام 2019.





8- شارك علاء مهاوي مع منتخبات العراق لكافة الأعمار السنية، كما مثل المنتخب الأولمبي في أولمبياد (ريو دي جانيرو2016) ، وأبرز مبارياته كانت ضد منتخب البرازيل حيث نجح في إيقاف نجم السامبا نيمار دا سيلفا، وحاز على إعجاب الصحف البرازيلية، وانتهت المباراة وقتها بالتعادل السلبي.





9- شارك "مهاوي" مع منتخب العراق الأول في 21 مباراة، بواقع 1665 دقيقة لعب، صنع هدف وحيد، وحصل على إنذارين، وكانت مباراته الدولية الأولي ضد استراليا وخسر أسود الرافدين 2-0.





10- خاض علاء مهاوي 10 مباريات مع منتخب العراق في تصفيات كأس العالم، كما لعب 4 مباريات بالنسخة الماضية من بطولة كأس أمم آسيا 2019، بالإضافة لمشاركته في 7 مباريات ودية.



