التحالف العربي يشن غارات على مخازن وآليات حوثية في اليمن





قامت مقاتلات قوات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، بشن سلسلة من الغارات على مواقع وتجمعات لجماعة الحوثيين الإنقلابية الإرهابية في محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك بالتزامن مع معارك عنيفة على الأرض.





وقال الجيش اليمني، في بيان: إن "الغارات أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي، إلى جانب 3 دوريات قتالية وعربة بي إم بي"، مضيفاً "وهناك غارات أخرى أسفرت عن استهداف تجمعات لعناصر حوثية في الملاجم وناطع، عن سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين".





هذا وتزامنت الغارات مع معارك عنيفة؛ حيث يواصل الجيش الوطني تقدمه في جبهة قانية بالبيضاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط انهيارات في صفوف المليشيا الحوثية.





وحقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في وقت سابق من اليوم، عدد من الانتصارات النوعية في محافظة الجوف؛ حيث تمت استعادة مواقع استراتيجية أبرزها معسكر اللبنات.





وتأتي العمليات العسكرية الجديدة، رداً على التصعيد الذي بدأته المليشيا الانقلابية في محافظات الجوف ومأرب وتعز، ورفضها للدعوات الأممية لوقف إطلاق النار باليمن، من أجل توحيد الجهود لمواجهة التفشي المحتمل لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".



