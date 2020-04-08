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التحالف العربي يشن غارات على مخازن وآليات حوثية في اليمن

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:18 م
مقاتلات التحالف العربي
مقاتلات التحالف العربي
وكالات

قامت مقاتلات قوات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، بشن سلسلة من الغارات على مواقع وتجمعات لجماعة الحوثيين الإنقلابية الإرهابية في محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك بالتزامن مع معارك عنيفة على الأرض. 

وقال الجيش اليمني، في بيان: إن "الغارات أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي، إلى جانب 3 دوريات قتالية وعربة بي إم بي"، مضيفاً "وهناك غارات أخرى أسفرت عن استهداف تجمعات لعناصر حوثية في الملاجم وناطع، عن سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين". 

هذا وتزامنت الغارات مع معارك عنيفة؛ حيث يواصل الجيش الوطني تقدمه في جبهة قانية بالبيضاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط انهيارات في صفوف المليشيا الحوثية. 

وحقق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في وقت سابق من اليوم، عدد من الانتصارات النوعية في محافظة الجوف؛ حيث تمت استعادة مواقع استراتيجية أبرزها معسكر اللبنات. 

وتأتي العمليات العسكرية الجديدة، رداً على التصعيد الذي بدأته المليشيا الانقلابية في محافظات الجوف ومأرب وتعز، ورفضها للدعوات الأممية لوقف إطلاق النار باليمن، من أجل توحيد الجهود لمواجهة التفشي المحتمل لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و450 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 83 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 309 ألف شخص للشفاء.

وحذرت الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أنها صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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غارات اليمن الحوثيين التحالف العربي

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