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بعد ظهور أكثر من حالة.. محافظة الجيزة تفرض الحجر الصحي على قرية المعتمدية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:33 م
المعتمدية
المعتمدية

 ظهرت أكثر من حالة في قرية المعتمدية التابعة لكرداسة والواقعة بمحافظة الجيزة، مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليطالب الكثيرون بضرورة اتخاذ قرار بشأن القرية.


المعتمدية مطلوبة


واتخذت محافظة الجيرزة مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس "كورونا" بقرية المعتمدية لحماية مواطنيها، والحفاظ على سلامة الجميع.


إجراءات الجيزة تجاه المعتمدية


وفرضت المحافظة الحجر الصحي عبى المعتمدية والذي يمتد إلى 14 يومًا، بحسب توصيات وزارة الصحة المصرية التي تعمل وفق تعليمات وإجراءات منظمة الصجة العالمية.


أهالي المعتمدية


واتخذت الجيزة عدة إجراءات مع مراعاة الحفاظ على مصالح أهالي المعتمدية ودون الإضرار بمعيشتهم، منها المساهمة في توصيل الأدوية إلى المنازل لأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك ألبان الأطفال، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات.


توفير كافة متطلبات المعتمدية


ووفرت الجيزة مجموعة من المتطوعين بداخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة داخل المعتمدية في مساهمة إنسانية ولفتة تشير إلى مدى تضافر كافة الجهود، والتعاون بين الجميع في ظل الظرف الراهن.


إجراءات هامة تجاه المعتمدية


وأمر محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، كافة القطاعات ومديريات التموين والتضامن والجمعيات الأهلية بتوفير السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة، وتوفير منافذ من سيارات شباب الخريجين واليوم الواحد بها كافة متطلبات أهالي قرية المعتمدية بكرداسة.


توعية أهالي المعتمدية

 

وكلفت الجيزة سيارات تحمل مكبرات الصوت، لتجوب شوارع المعتمدية من أجل نشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية حتى الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية، والحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".


كورونا وقرية المعتمدية


يُذكر أنه تم رصد أكثر من حالة تحمل لفيروس "كورونا"، بعد ثبوت إيجابية عينات المسح، داخل المعتمدية وهي إحدى قرى محافظة الجيزة، لتدخل الحكومة المصرية للسيطرة على الوباء، ومنع تفاقمه.

 

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