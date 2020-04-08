"إدارة الطاقة": قفزة جديدة في مخزونات النفط الأمريكية





أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن قفزة جديدة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة صعدت بنحو 15.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 أبريل/نيسان الجاري مسجلة 484.4 مليون برميل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو 9.8 مليون برميل خلال نفس الفترة.





كما ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 10.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 2:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 32.13 دولار للبرميل.





كما صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 4.1 بالمائة مسجلاً 24.59 دولار للبرميل.



