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"إدارة الطاقة": قفزة جديدة في مخزونات النفط الأمريكية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:36 م
مخزونات النفط
مخزونات النفط

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن قفزة جديدة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة صعدت بنحو 15.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 أبريل/نيسان الجاري مسجلة 484.4 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو 9.8 مليون برميل خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 10.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 32.13 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو  بنحو 4.1 بالمائة مسجلاً 24.59 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط بنحو 5 بالمائة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مدعومة بآمال الاجتماع المرتقب بين أعضاء أوبك والحلفاء من خارج المنظمة، ووسط ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.

ويترقب الجميع اجتماع مجموعة "أوبك +" غداً الخميس، والذي من المقرر عقده بين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وبين منتجي الخام من خارج أوبك من أجل مناقشة اتفاق لخفض إمدادات الخام، وهو أمر متوقع على نطاق واسع.

ومن شأن خطوة كهذه أن تدعم أسعار الذهب الأسود والتي تعرضت إلى انهيار في الفترة الماضية وسط تفشي الكورونا وحرب الأسعار.

لكن الشكوك لا تزال قائمة حول دور الولايات المتحدة في المشاركة بأيّ اتفاق لكبح الإمدادات النفطية، حيث قال الرئيس دونالد ترامب بالأمس إن أوبك لم تطلب منه توجيه الشركات الأمريكية لخفض إنتاجهم من الخام.

وينتظر المستثمرون إعلان الأرقام الرسمية بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وكانت التقديرات الأولية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي بالأمس أشارت إلى أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط شهدت قفزة بنحو 11.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 أبريل  لتصل إلى 473.8 مليون برميل.

وبحلول الساعة 7:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو بنحو 1.7 بالمائة ليصل إلى 32.41 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 4.6 بالمائة مسجلاً 24.71 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي فقد نحو 9 بالمائة في من قيمته بالأمس بعد جلسة متقلبة، فيما شهد خام برنت خسائر بنحو 3.6 بالمائة.

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