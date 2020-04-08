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"الغذاء" تضبط 27 مليون عبوة منتجات طبية مخالفة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من تنفيذ 15302 جولة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها خلال شهر مارس الماضي، وضبطت أكثر من 27 مليون عبوة مستحضرات صيدلانية وتجميلية ومنتجات طبية مخالفة، وأغلقت 49 منشأة مخالفة.

ورصد مفتشو الهيئة 2049 مخالفة في منشآت الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتجميلية والمبيدات والأعلاف، وكشفوا 63 منشأة تزاول نشاطها دون ترخيص، وأوقفوا 9 خطوط إنتاج في منشآت.

وبلغت الكميات المخالفة المضبوطة خلال الجولات التفتيشية 548.911 كيلو غراماً من الغذاء، و407 لترات من المياه، و16.067.281 منتجاً طبياً، و2.534.963 عبوة من المستحضرات الصيدلانية، و8.664.704 عبوات من المنتجات التجميلية.

وفي ما يتعلق بالإرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية، وصل مجموعها إلى 28.670 إرسالية، رفضت الهيئة 108 إرساليات منها، في حين بلغت عدد المنتجات الواردة نحو 130.411 منتجاً.

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هيئة الغذاء منتجات مخالفة عبوات طبية ضبط

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