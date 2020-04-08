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سيدة قنائية تطلق منصة الكترونية للعزاء "أون لاين" لمنع انتشار كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قامت إحدى سيدات محافظة قنا، بتدشين منصة إلكترونية، ضمن مبادرة " بخاطروا " لمنع عزاء السيدات، دعما للمبادرة بجنوب الصعيد.

وأكدت جيهان مختار ابنة قرية الحراجية بمركز قوص، مؤسسة المبادرة، أن التواصل الإلكتروني عن بعد هو السبيل الوحيد للتواصل في ظل الظروف الاحترازية التي تمر بها البلاد بعد أن سجل فيروس كورونا عدة حالات بالمناطق المحيطة.

وأشادت "مختار" بإدارة القيادة السياسية لأزمة كورونا منذ فبراير الماضي من خلال عدة إجراءات وقائية تضمنت غلق المدارس وتخفيف العمالة بالمؤسسات وحظر التجول الذي حد نسبيا من انتشار الفيروس، مؤكدة أن العمل المجتمعي متاح تحت أي ظرف من الظروف لمساندة القيادة السياسية لنعبر هذه الأزمة بسلام.

وأوضحت أنه عقب الإعلان عن مبادرة " بخاطروا " مطلع أبريل الجاري لاقت نجاحًا وتقبل من السيدات الأمر الذي كان من الصعب حدوثه منذ عدة سنوات نظرا لثقافة القرية التي يمثل العزاء فيها الشق الاكبر من حياة النساء.

وأشارت إلى أن المبادرة لن تتوقف وستأخذ نطاق إلكتروني من خلال منصة تواصل اجتماعي إلكترونية تستهدف الرائدات الريفيات بمراكز قنا وقوص وقفط ونقادة لتشمل فعاليات تثقيفية تصدر للمشاركات "عن بعد" معلومات وقيم مجتمعية من خلال مشاهدات جماعية وبث مباشر عبر الفيس بوك الموقع الأكثر انتشارًا. 


وفي سياق أخر قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، له أهمية كبيرة في الفترة الحالية.

وقدم محافظ قنا، شكره لجمعية الهلال الأحمر المصري بقنا لما تقوم به من مجهود رائع في توعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه بالإضافة إلى تنفيذهم لأعمال التطهير والتعقيم بعدد من المؤسسات والمنشآت العامة بمختلف مراكز المحافظة.


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