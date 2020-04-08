ماني يروي رحلته مع كلوب من مغني راب الى لاعبه الأساسي

أكد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، أنه حارب من أجل التدرب تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز.

أكد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، أنه حارب من أجل التدرب تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز.

وقال ماني في تصريحات نقلها فيلم تسجيلي عن حياة اللاعب: يورجن كلوب ورفض ضمي إلى دورتموند عام 2014، بل وشبهني بمغني الراب".

وقال ماني في تصريحات نقلها فيلم تسجيلي عن حياة اللاعب: يورجن كلوب ورفض ضمي إلى دورتموند عام 2014، بل وشبهني بمغني الراب".

وأضاف: أعتقد أنني بذلت كل ما في وسعي، فماذا يمكنني أن أقول؟ هذا جزء من الحياة، أنت لا تعرف أبدًا كيف ستنسجم مع الناس.