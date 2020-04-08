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ماني يروي رحلته مع كلوب من مغني راب الى لاعبه الأساسي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:27 م
ماني وكلوب
ماني وكلوب
الفجر الرياضي
أكد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، أنه حارب من أجل التدرب تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز.

وقال ماني في تصريحات نقلها فيلم تسجيلي عن حياة اللاعب: يورجن كلوب ورفض ضمي إلى دورتموند عام 2014، بل وشبهني بمغني الراب".


وأضاف: أعتقد أنني بذلت كل ما في وسعي، فماذا يمكنني أن أقول؟ هذا جزء من الحياة، أنت لا تعرف أبدًا كيف ستنسجم مع الناس.


وتابع : لكن أعتقد أنه كان مخطئًا بالتأكيد، كانت تجربة بالنسبة لي أيضًا، كنت أعلم أنني يجب أن أظهر المزيد حتى التقينا مرة أخرى.

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