الكشف عن تطورات جديدة في رشاوى مونديال قطر (فيديو)





انكشفت حقائق جديدة حول كيفية فوز الدولة القطرية بتنظيم مونديال كرة القدم 2022.





ووجه الإدعاء الأمريكي تهمًا إلى مسؤولين سابقين في الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا"، بشأن تلقي رشاوى أسفرت عن فوز قطر بتنظيم مونديال 2022، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".





هذا وشكفت لائحة الاتهام، التي أصدرها المدعي العام الأمريكي في بروكلين عن تفاصيل الفساد، الذي شاب عملية التصويت عام 2010.





وتحدثت وثائق الاتهام عن أسماء بعينها تلقت رشاوى لضمان فوز قطر، من بينها الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية نيكولاس ليوز، وعضو فيفا السابق البرازيلي ريكاردو تيكسيرا، ورئيس اتحاد "كونكاكاف" السابق جاك وورنر، وتلقى هؤلاء الثلاثة رشاوى بقيمة مليون دولار لدعم قطر، التي تفوقت على أمريكا في التصويت بـ 14 صوتاً مقابل 8 أصوات.





وتتضمن لائحة الاتهامات "الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والابتزاز" وتعد هذه المرة الأولى، التي تُصدِر فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد مرتبطة بتنظيم "مونديال 2022" في قطر.





وتعتبر فضيحة رشاوى مونديال قطر 2022 أسوأ أزمة في تاريخ الفيفا، بعدما إنكشفت للعالم عام 2015 بعد مداهمة الشرطة لفندق في زيورخ بالقرب من مقر "فيفا"، لتعلن وزارة العدل الأمريكية التحقيق مع مسؤولين كرويين وإعلاميين حققوا ثروات من خلال مناصبهم وتنحي رئيس "فيفا" ستيب بلاتر عن منصبه بعدها.





ونفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية جميع الاتهامات، التي وردت في الملفات التي نشرها الإدعاء الأمريكي، بينما أثبتت التحقيقات التي أجريت عن تورط 42 شخصا في ملف الرشاوى القطرية للفوز بمونديال 2022 أدين 26 منهم حتى الآن.



