محافظ القاهرة ونوابه يتبرعون بـ20% من رواتبهم لمدة ثلاث أشهر للعمال الغير منتظمة

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على توافر أرصدة من السلع الاستراتيجية الأساسية (دقيق ، أرز ، سكر، زيت) والمواد البترولية (سولار، بنزين، أسطوانات بوتاجاز ) تكفى لمدة 3 شهور قادمة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن جميع مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها بعدد 2104 مخبز بلدي.



كما أكد محافظ القاهرة، على توافر كافة المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى والمطهرات والأدوية بجميع مستشفيات العاصمة.



جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة فى اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وأضاف محافظ القاهرة خلال الاجتماع أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير 19 ألف مبنى حكومى إلى جانب تنفيذ أكثر من 80 إزالة لمبانى مخالفة بالعاصمة مشيرًا إلى أن هذه الأعمال سيتم تكثيفها خلال الفترة القادمة.



وخلال الاجتماع أعلن محافظ القاهرة، عن تبرعه ونوابه الأربعة والسكرتير العام والمساعد بنسبة ٢٠% من رواتبهم لمدة ٣ شهور لصندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن هذا هو الوقت لتكاتف الجميع حتى مرور الأزمة.





أعلن خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه استكمالًا لجهود المحافظة فى تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة لقاطنيها، بدأت اليوم الأجهزة التنفيذية بحي السلام أول بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة فى إزالة 113 عشة مقامة على أراضي الدولة المحيطة بمحور ترعة الطوارئ الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.



وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم تسكين المستحقين القاطنين بالمنطقة بوحدات مؤقتة بالكامل وبها جميع الأجهزه الكهربائية ومتوافر بها جميع الخدمات بمشروع أهالينا (1).





وأكد محافظ القاهرة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر، مؤكدًا أن المحور يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي، مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين.



ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التى نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة وحرم خط السكة الحديد منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لإعادة تخطيطها وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

