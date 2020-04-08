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اتحاد الكرة يمد فترة إيقاف المسابقات المحلية حتى نهاية إبريل
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:52 م
الفجر الرياضي
نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم، الأربعاء، بيان رسمي لتوضيح التوقيت المحتمل لعودة النشاط الرياضي والذي تضمن مد فترة الإيقاف حتى نهاية شهر أبريل الجارى.
وجأء بيان اتحاد الكرة كالتالي:-
"بناء على القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".
يذكر أن وزارة الشباب والرياضية بجانب الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنوا تعليق النشاط الرياضى فى مصر منذ 11 مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا.