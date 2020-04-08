اتحاد الكرة يمد فترة إيقاف المسابقات المحلية حتى نهاية إبريل

نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم، الأربعاء، بيان رسمي لتوضيح التوقيت المحتمل لعودة النشاط الرياضي والذي تضمن مد فترة الإيقاف حتى نهاية شهر أبريل الجارى.

نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم، الأربعاء، بيان رسمي لتوضيح التوقيت المحتمل لعودة النشاط الرياضي والذي تضمن مد فترة الإيقاف حتى نهاية شهر أبريل الجارى.