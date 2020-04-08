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البنك الأهلي يعلن عن طريقة جديدة للإشتراك بالإنترنت البنكي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:55 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
"الأهلي": اتاحة الاشتراك بالإنترنت البنكي دون الحاجة لزيارة البنك

تسعي كل البنوك في الفترة الأخير من تقليل تواجد العملاء داخل الفروع بتوفير الخدمات عبر الإنترنت والتليفون وفي ذلك الإطار، أعلن البنك الأهلي المصري إتاحة إمكانية الاشتراك بخدمتي الانترنت البنكي أو الموبايل البنكي من خلال موقع البنك أو من خلال مركز اتصالات البنك 19623 حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع وذلك في إطار التدابير والإجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بإن هذه الخطوة تأتي لمزيد من التفعيل للتحول الرقمي للبنك خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشيا مع توجيهات الدولة والبنك المركزي المصري في هذا الشأن وتماشيا مع تدعيم الشمول المالي وكذا لتخفيف الضغط على فروع البنك وتقليل الزحام الناتج عن تكدس العملاء طلبا للخدمات المصرفية ومراعاة معايير الصحة العامة حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع.

وقال إن هذه الخطوة تتم وفقا لخطط مدروسة تضعها فرق العمل المختصة بالبنك استجابة لاحتياجات المواطنين وذلك سعيا الى توفير مزيد من القنوات المتنوعة لتقديم الخدمة المصرفية لعملائه بوسائل سريعة وآمنة تسهم في إثراء نمط حياتهم وأنشطتهم المختلفة وخاصة التي تساهم في توفير الوقت والجهد الذي يبذله العميل للحصول على احتياجاته المصرفية.

وأضاف أن العميل يمكنه من خلال الانترنت البنكي او الموبايل البنكي القيام بالعديد من الخدمات منها التحويل بين حسابات العميل داخل البنك وسداد رصيد بطاقات الائتمان وإصدار او استرداد الشهادات والأوعية الادخارية, ربط أو كسر الودائع لأجل وفتح حسابات فرعية للعملاء القائمين ودفع التبرعات لبعض الجهات, مع امكانية الاطلاع على كشف حساب مفصل سواء للحسابات أو بطاقات الائتمان وكذلك إمكانية تحويل من حساب العميل لحسابات أخرى داخل أو خارج البنك بالعملة المحلية شريطة الحصول علي جهاز التشفير الرقمي والذي يقوم العميل باستلامه من الفرع.

من جانبها, أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على أن هذا التطوير يتم وفقا لخطط مدروسة في التوسع في الخدمات الرقمية تستلزم تطوير مستمر لبنيته التكنولوجية والبرمجيات التي يتعامل بها لتستوعب هذا التوسع المتنامي والطموح في الخدمات الرقمية وهو ما يحرص البنك على وضعه على رأس أولوياته ضمانا لأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة لعملائه, إضافة الى تطبيق معايير تأمين البيانات لضمان أعلى درجات الأمان في التعامل المصرفي.

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