الحكومة السويسرية تمدد إجراءات مواجهة فيروس كورونا

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، أنها مددت إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد حتى يوم 26 أبريل الجاري.





وقالت الحكومة في بيان: إن "التخفيف التدريجي للتدابير التي تشمل حاليا ضوابط على الحدود وإغلاق المدارس وحظر التجمعات، سيبدأ هذا الشهر"، موضحة أنه "من أجل الإنهاء التدريجي للإجراءات بصورة ناجحة يجب الوفاء ببعض المتطلبات".





كما أضافت: أن "المعايير التي تدرسها لتخفيف القيود تتضمن عدد الإصابات الجديدة ومعدل دخول المستشفيات ومعدل الوفيات".





هذا وأعلن المكتب الفيدرالى للصحة العامة في سويسرا، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 22 ألفا و789 شخصا بعد ظهور 547 حالة جديدة ثبُت إيجابيتها.





وتابع المكتب: أن "سويسرا سجلت 705 حالات وفاة بسبب الفيروس حتى الآن"، لافتاً إلى أن معدل الإصابة بلغ 266 شخصا لكل 100 ألف نسمة داخل الأراضي السويسرية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية .





وعززت الحكومة إجراءاتها بإغلاق الحانات والمطاعم والمنشآت الرياضية والفضاءات الثقافية، واستثنت محلات البقالة والمخابز والصيدليات، إضافة إلى المصارف ومكاتب البريد، ودعت السكان للبقاء في المنزل وتجنب الخروج إلا في الضرورة القصوى.



