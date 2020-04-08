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أيمن عزب لـ'الفجر الفني': "كنت أتمنى العمل مع رشدي أباظة.. وضد منع المهرجانات"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:55 م
أيمن عزب
أيمن عزب
حوار/ روان هيثم
فنان موهوب بدأ رحلته الفنية عام 1985 بمشاركته في مسلسل زهرة الأندلس وهو من اخراج أحمد طنطاوي وبطولة يوسف شعبان وكرم مطاوع وخالد زكي وهناء ثروت، ثم توالت عليه الأعمال الفنية وحقق نجاحا كبيرا في كل شخصية قدمها حتى تكاد تصدق انها شخصيته الحقيقية، وكسب قلوب الملايين بفنه الراقي المميز.

والتقى 'الفجر الفني' مع الفنان أيمن عزب للتحدث معه عن أقرب الأعمال التي قدمها لقلبه، وكيف يقضي وقته الأن في ظل ظروف الحجز المنزلي الذي ألزمه كورونا، موجها بعض النصائح لجمهوره.

والى نص الحوار...


قدمت العديد من الأعمال الفنية ما أقربها لقلبك؟

لدي العديد من الشخصيات التي قدمتها قريبة لقلبي منهم تجسيدي لشخصية الظابط أحمد في مسلسل "صابر يا عم صابر"، وشخصية رياض السنباطي في مسلسل "أم كلثوم"، شخصية مدحت الحلواني في مسلسل "الدالي"، بالإضافة الى شخصية سنمار بك في مسلسل "مارس بلا جواد"، وصاحب الأوتيل في مسلسل "نصيبي وقسمتك".

ما الأساس الذي توافق عليه لدورك؟

أن يكون الدور له رسالة ويرصد شئ معين، وحينما اقرأه أشعر انني أشاهد كيفية شكل الشخصية، وأن يكن السيناريو واضحا في معالم الشخصية، وأن أكون بصحبة مخرج فالممثل من وجهه نظري بدون مخرج موهوب وحساس لا يكن في احسن حالاته.

ما الشخصية التي تتمنى تقديمها خلال مسيرتك الفنية؟

الشخصية التي لم أقدمها من قبل، وحتى ان كنت قدمت شبيها لها من قبل، الأهم أن يكون تناولها ومعالجتها مختلف وجديد.

هل تتابع ردود أفعال الجمهور على أي عمل تقوم به؟

بالطبع أتابع ردود أفعال الجمهور على أي عمل أقم به، ورد الفعل الأن يتم عن طريق السوشيال ميديا.

من من الممثلين الجدد تتوقع لهم مستقبل باهر؟

يوجد الكتير الأن على الساحة الفنية من المواهب المتميزة، وهذا شئ ليس غريبا على مصر من احتوائها على المواهب المتميزة.

الفن يعطي ويأخذ فماذا أهداك وماذا أخذ منك؟ 

الفن أهداني حلمي وأن أعمل بالمهنة التي احببتها ودرستها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهذا أخذ مني سنوات وشهور وأيام بلا عمل لا أعرف كيف أعيش بلا ممارسته.

من من الفنانين الزمن الجميل تمنيت العمل معهم؟

تمنيت العمل مع الكثير من فنانين الزمن الجميل منهم رشدي أباظة، نادية لطفي، سعاد حسني.

ما رايك في قرار هاني شاكر بمنع المهرجانات الشعبية؟

انا مع عمل الرقابة على الكلمات، ولست مع منع أي ابداع ايا كانت ثقافته بشرط احترام الأخلاق والأداب العامة.

وجه كلمة للجمهور للوقاية من فيروس الكورونا؟

على الجمهور الكريم الالتزام بتعليمات الدولة من النظافة والابتعاد عن الاختلاط الى ان تمر هذه المحنة ان شاء الله، وعلينا أن نتعلم درسا مما حدث لدول أخرى حول العالم.

كيف تقضي وقتك في ظل الظروف الصعبة الحالية اللي اجبرتنا ع الجلوس بالمنزل؟

أقضي وقتي بالتواصل مع أسرتي وأصدقائي تليفونيا، وأمشي في الشارع الذي أسكن فيه لمدة نصف ساعة للتريض وأقوم بممارسة الرياضة وأشاهد أفلام عديدة وأستمتع بقراءة جزء من القرأن كلما تيسر.

ما أول شئ سوف تفعله بعد الانتهاء من هذا الحجر الصحي الذي وضعتنا به الظروف الحالية؟

بعد الانتهاء من الحجر المنزلي على خير، سوف أقوم بزيارة والدي ووالدتي وجميع أحبابي.

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