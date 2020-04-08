شافية أحمد.. تحدت حرمانها من البصر بصوتها

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يحل اليوم ذكرى ميلاد صاحبة أقوى وأعذب صوت في فترة الأربعينيات، والتي شاركت في أشهر الأوبريتات "الجوز الخيل والعربية، والليلة الكبيرة".



اسمها الحقيقي شافية أحمد عبد القادر الصايغ، ولدت في 8 إبريل عام 1923 في منطقة حوش أدم بالقاهرة.



حفظت القرأن الكريم، وبعدها بدأت مشوارها الفني من خلال والدها الذي صحبها لدار الإذاعة المصرية فاستمع اليها الموسيقار محمد القصبجي.



والدها هو أحمد عبد القادر الصايغ عبد الدائم عبد المعبود محمد، هاجر من السودان منطقة الدبة بشمال السودان تقيم بقية الاسرة المنحدرة من شقيقه حامد عبد القادر، وشقيقته فاطمة عبد القادر.



تبنى موهبتها الموسيقار إبراهيم شفيق، وألحقها بمعهده الخاص بالموسيقى لتتلمذ على يديه غنت من ألحانه عدد من الأغاني المعروفة خلال حقبة الأربعينات.



كان من زملائها في المعهد حلمى فرج، ومحمد قنديل، وفايد محمد، وعبد الفتاح منسى، وغنت في الإذاعة وعمرها 11 عامًا.



غنت في الإذاعة وعمرها 11 عامًا وأقبلت عليها شركات الاسطوانات لتسجيل أغانيها، فسجلت أول أغنية باسم "حبي وداري" ثم قصيدة "يا طير فوق غصن بان".



غنت في حوالى 35 فيلمًا، وقد توقفت عن الغناء لمدة خمس سنوات إثر مرض أصاب حنجرتها.



وفى عام 1960 م تماثلت للشفاء واستردت حلاوة صوتها لتعود للإذاعة مرة أخرى وتسجل ثلاث أغنيات، وحصلت على عدة شهادات منها شهادة الجدارة عام 1979.



شارك في أشهر الأوبريتات ومنها "الجوز الخيل والعربية" والتي كانت على شكل الرسوم المتحركة غنائها وأيضًا كارم محمود، وسيد مصطفى، وأخذ شهرة كبيرة جدًا في فترة الثمانينات.



والأبريت الثاني الشهير التي شاركت فيه "الليلة الكبيرة" ويعد من أشهر ما قدم مسرح العرائس في مصر فهو يصف المولد الشعبي بشكل رائع وممتع، من خلال شخصيات: "الأراجوز، بائع الحمص، بائع البخت، القهوجي، المعلم، العمدة، الراقصة، مدرب الأسود، الأطفال، المصوراتي، معلن السيرك، المنشد، والفلاح، والسيدة التي تاهت من بنتها".



ومن أشهر أغانيها: "روح يا نسيم لحبيبي وقول له"، "البنفسج، زهرة البساتين، يا ورد، اسألوا أ÷ل الغرام".



ومن أشهر أفلام شافية أحمد، "سيد درويش، أبو حلموس، عنتر وعبلة، طاقية الإخفاء، البؤساء، أرض الأبطال".



رحلت شافية أحمد، عن عالمنا يوم 9 أغسطس عام 1983 عن عمر يناهز الـ60 عامًا بعد مشوار حافل.