إقامة قداس أربعين أسقف دير الأنبا بشوي في الأقصر بدون حضور



وتنيح الأنبا صرابامون، فجر الأحد من اليوم الثامن في الشهر الماضي، بعد أن جلس أسقفًا على دير الأنبا بيشوي على مدار ثلاثة وأربعون سنة.





وحرص "الأنبا يواقيم"، علي أن يكون الحضور قاصرًا على كاهن الدير ومعلم الكنيسة فقط، وذلك لتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية، باتخاذ الاجراءات الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا بعدم التجمع.



وأعلن دير العذراء مريم والشهيد ودامون الأرمنتي، عن عدم إستقبال إى زيارات خلال الفترة الحالية وحتى بعد شم النسيم ولحين إشعار آخر.



ومن جانبه أكد أسقف عام إسنا وأرمنت، أنهم يصلون من أجل سلامة بلادنا وشعبنا وأن تمر هذه الأيام بسلامة وصحة للجميع ويحفظ الرب بلادنا من كل مكروه.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.



1450 إصابة بـ"كورونا"



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.



ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت بجنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، قداس ذكري الأربعين لنياحة مثلث الرحمات " الأنبا صرابامون " أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي العامر.