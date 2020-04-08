DualSense.. سوني تطلق عن يد تحكم جديدة لجهاز PS5

أعلنت شركة سوني عن إطلاق يد تحكم جهاز بلايستيشن 5 "PS5" القادم، وتحمل اليد اسم DualSense لتتخلى بذلك الشركة عن الاسم السابق DualShock.





ولأول مرة في تاريخ الشركة، تكشف عن يد تحكم جهاز PS5 القادم، والتي تأتي مع تصميم مختلف مع أزرار إضافية ومايك مدمج معها بجانب تغيير شكل الزر الرئيسي إلى شعار بلايستيشن. وعلى العكس مع وحدات التحكم السابقة التي كانت تطلق الشركة عليها اسم DualShock، فإن الوحدة القادمة ستحمل اسم DualSense.





ما يميز يد تحكم PS5 القادمة، هو التصميم الذي سيجلب معه لونين بشكل أساسي على عكس التصميمات السابقة التي كانت تأتي مع لون واحد فقط في الصندوق يتمثل بالأسود. ويحمل هذا التصميم تغيير على مستوى مستشعرات الإضاءة التي كانت في الخلف مع PS4 لتكون الآن على جانبي لوحة اللمس الواقعة في المنتصف.





تأتي DualSense مع زر رئيسي مصمم بشعار بلايستيشن وليس ضمن دائرة تحتوي على الشعار مثلما الحال مع الجيل السابق.





فيما تتميز وحدة التحكم بكونها مدمجة بميكروفون بجانب الزر الرئيسي ليتسنى للاعبين المحادثة مع بعضهم دون الحاجة لوصل سماعة الأذن.





وبحسب سوني، فإن زر المشاركة لن يكون متواجدًا في وحدة التحكم الجديدة، وسيتم استبداله مع زر “Create” لتقديم خيارات أوسع.



