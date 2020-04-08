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بعد ارتدائه قميص النصر.. الرائد يُعاقب الغامدي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
وكالات
كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الرائد سيوقع عقوبة مالية على لاعبه رائد الغامدي بعد ظهوره على تطبيق سنا شات مرتديًا قميص النصر السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن مصدر كشف لها أن "هذه الخطوة جاءت، بحسب اللائحة الداخلية للنادي، بسبب ما أثاره الموقف من حفيظة جماهير الرائد بشأن التصرف الذي قام به الغامدي".

وكان الغامدي قد علق على ما تردد حول اقترابه من اللعب لفريق النصر بداية من الموسم المقبل بعد ظهوره بالقميص الأصفر في مقطع فيديو، قائلا "اللعب لفريق عظيم كالنصر أو غيره من أندية المقدمة أمنية كل لاعب سعودي... ظهوري بقميص النصر، مجرد تعبير عن شكري لزميلي عبد الرحمن العبيد الذي قدم لي قميصه بعد مباراتنا في الدوري".

وبدأ الغامدي مشواره ضمن قطاعات الفئات العمرية بالنادي الأهلي السعودي إلى أن وصل إلى الفريق الأول غير أنه لم ينل الفرصة معه بشكل كبير لينتقل بعدها معارا لنادي أحد في الموسم الماضي، ومنها إلى نادي الباطن وقدم نفسه بشكل أكبر وأفضل مع الرائد هذا الموسم، النادي الذي قدم له عقدا يمتد لثلاثة مواسم.

وخطف الغامدي، صاحب الـ 25 عاما، الأضواء بقوة كواحد من نجوم فريقه، وسجل ستة أهداف في شباك الوحدة والشباب والاتفاق والفيحاء والنصر، وصنع هدفا آخر، وذلك خلال 20 مباراة بالدوري.

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