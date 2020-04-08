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شريف عبدالمنعم يحذر عاشور من هذه الخطوة!!

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:37 م
عاشور
عاشور
الفجر الرياضي
أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام عاشور واحد من أهم لاعبي المارد الأحمر على مر تاريحه وكتب سطور من ذهب سيخلدها تاريخ الكرة المصرية.

وقال نجم الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية : قائد الأهلي التاريخي لابد وأن يفكر كثيراً قبل الاعلان عن قراره النهائي سواء بالاعتزال أو الاستمرار باللعب خارج أسوار النادي، ولكن هذا الاستمرارمن الممكن أن يكون لأي فريق آخر أيضا غير الزمالك للحفاظ على ما حققه من تاريخ وألقاب.

وأضاف "تلقيت خلال تواجدي في المستطيل الأخضر عرض من الزمالك كان ضعف ما أحصل عليه في النادي الأهلي، لكنني قررت إنهاء حياتي في الأهلي.

يذكر أن عاشور قد اتفق مع إدارة الأهلي على عدم التجديد بنهاية الموسم الجاري.

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