شريف عبدالمنعم يحذر عاشور من هذه الخطوة!!

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام عاشور واحد من أهم لاعبي المارد الأحمر على مر تاريحه وكتب سطور من ذهب سيخلدها تاريخ الكرة المصرية.

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام عاشور واحد من أهم لاعبي المارد الأحمر على مر تاريحه وكتب سطور من ذهب سيخلدها تاريخ الكرة المصرية.