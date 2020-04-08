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حقيقة العرض التركي لضم رمضان صبحي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

تحدث كريم حافظ، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف الدوري التركي، عن الأنباء التي ترددت بشأن مفاوضات قاسم باشا التركي لضم رمضان صبحي .

 

وأكد كريم حافظ، أنه رشح الثنائي مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، للانضمام إلى نادي قاسم باشا.

 

وتابع نجم دجلة السابق في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "قاسم باشا تواصل مع باهر ولكن الإسماعيلي رفض رحيله في يناير الماضي".

 

وعن المفاوضات مع رمضان صبحي، أتم: "لم أعلم شيء عن تلك المفاوضات واعتقد انها غير صحيحة".

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