برشلونة يستهدف التعاقد مع الأخطبوط





يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت الإذاعة أن نادي برشلونة يرغب في ضم أونانا للفريق ليكون الحارس الثاني في الفريق بدلا من نوربريتو نيتو.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع أونانا في الصيف القادم أبرزها نادي تشيلسي ونادي توتنهام.





وقد شارك أندريه أونانا في 178 مباراة مع نادي أياكس أمستردام منذ انضمامه للنادي بمختلف المسابقات وقدم أداء جيد خلالهم وخرج بشباك نظيفة في 74 مباراة.







