"سجل في 5 دقائق".. المهلة الأخيرة للحصول على منحة الـ500 جنيه

تستعد وزارة القوى العاملة، للبدء في صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، ومقدرها 500 جنيه، يوم الأحد المقبل وحتى الخميس من 16 أبريل الجاري.





وأوضحت وزارة القوى العاملة في بيان، أنه سيتم صرف المنحة عن طريق مكاتب البريد، والتي سيتم تحديد أماكنها في رسالة نصية من الوزارة على الرقم الشخصي للعامل.





وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، على أن وزارة القوى العاملة سوف تستمر في قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم تقم بالتسجيل، ذلك حتى نهاية يوم غدا الخميس، ذلك تسهيلا على هذه الفئة للذين لم يسجلوا بياناتهم من خلال المنظومة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه سيتم تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، لإضافة المستحقين منهما لهذه المنحة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها.





ويتبقى ساعات قليلة، على غلق باب التسجيل، لذلك نستعرض لكم كيفية تسجيل البيانات الشخصية، بطريقة مفصلة، قبل نهاية المدة المحددة، والتي لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.





للتسجيل على الموقع يجب اتباع الخطوات الآتية:-





أولًا- الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالي: http:www.manpower.gov.eg





ثانيًا- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.





ثالثًا- اختيار اضغط هنا للتسجيل.





رابعًا- املأ بيانات الاستمارة.





بيانات الاستمارة تكون كالآتي:-





• الاسم رباعي

• الرقم القومي والمكون من 14 رقما

• النوع

• رقم الهاتف

• المحافظة

• النشاط التابع له

• المهنة

• الموقف من التأمين

• موقف العمل الحالي

• بيانات الشكوى أو الطلب





خامسًا- اضغط على إرسال.





أو الدخول على موقع تسجيل البيانات مباشرة https:docs.google.comformsde1FAIpQLSfWc05HDrQPN_MIZRmVyOJW4BFKd-vWXG92crZh8H7v1madFwviewform.





الفئات المستحقة للحصول على المنحة

وفي هذا سياق آخر نعرض لكم الفئات المستحقة للحصول على منحة الـ500 جنيه، والتي جاءت كالتالي:-





"عمال المقاولات - عمال التراحيل - النجار -الحداد - الكهربائى - السباك - اللحام - النقاش - البناء - عامل -عامل الطبقات العازلة سائق - مبلط - عامل خرسانة - عامل حفر -عامل قطع ونحت الحجار -عامل زجاج - عامل تركيب واصلاح وصيانة - عامل تشغيل ماكينات ومعدات - مبيض - سمكري - عامل عادي.





عمال الزراعة الموسمين ولهم الأولوية في صرف هذه المنحة، سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.



