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الملحقية بأمريكا تعلن اعتماد نتائج "الربيع" للطلاب المبتعثين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتماد نتائج فصل ربيع 2020م، وفق نظام الجامعة الذي يدرس الطالب بناء عليه.

جاء ذلك (في بيان) للملحقية، عبر "تويتر"، أكدت فيه أنه بناء على توجيهات وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وجه نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار باعتماد نتائج فصل ربيع ٢٠٢٠ حسب نظام التقييم الذي تعتمده الجامعة و بحال تخيير الطالب بين النظامين، وهما على أن يكون للطالب حرية الاختيار. (أو الدرجات pass/ Fail)

ويذكر أن أعلنت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه في حال مغادرة الطالب لبلد الدراسة سوف يستمر الصرف عليه حتى نهاية فصل الربيع لعام 2020م ، لمن هم مسجلين ومستمرين بالدراسة، على ألا تؤثر مغادرتهم على وضع إقامتهم القانوني، وتقديم إفادة بذلك من قبل الجامعة.

وأضافت أنه فيما يخص فصل الصيف، فإن الدراسة في فصل صيف 2020م اختيارية، وفي حال رغب الطالب في مواصلة الدراسة يستمر الصرف عليه، على أن تكون الدراسة عن بعد وبموافقة وإفادة الجامعة بأن وجود الطالب خارج بلد الدراسة لن يؤثر على وضعه القانوني للإقامة.

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