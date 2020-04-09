5 شحنات قدمتها الإمارات للدول المنكوبة.. آخرها كازاخستان

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم مساعدات إلى العديد من دول العالم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتزويد عدد من الدول منها الصين وإيران وأفغانستان وباكستان وسيشل بالمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة لتجاوز هذه الأزمة.

وتستعرض " الفجر " تفاصيل 5 شحنات مساعدة قدمتها الإمارات للدول المنكوبة.. آخرها كازاخستان

1- كازاخستان أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، طائرة مساعدات على متنها 13 طنا من المستلزمات الطبية إلى كازاخستان، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا، لتعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

وأكد السفير الإماراتي في كازاخستان، محمد أحمد بن سلطان الجابر، أن الدولة تلتزم بتقديم الدعم للدول المتضررة من أزمة حيث تدرك الدولة، أن التعاون متعدد الأطراف ضروري للمجتمع الدولي، مضيفا أن هذه الشحنة ضمن مساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات منذ بداية الأزمة إلى العديد من الدول المتضررة.



أوضح سلطان، أن الإمارات تتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستجابة العالمية لمحاربة الفيروس، وتساعد هذه المستلزمات المقدمة من دولة الإمارات إلى كازاخستان الكوادر الطبية لأداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مشدد علي وقوف الامارات مع الشعب الكازاخستاني لتتجاوز هذه الكارثة الإنسانية

2- إيطاليا كشفت وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين الماضي 6 مارس، أن أبوظبي، أرسلت شحنة مساعدات تقدر بنحو 10 أطنان من المستلزمات الطبية إلى إيطاليا، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرتها لتعزيز الجهود العالمية للحد من انتشار كورونا.





وقال السفير الإماراتي لدى روما، عمر الشامسي: "إن دولة الإمارات ملتزمة منذ تأسيسها بنهج الانسانية، ومساعدة الشعوب في المحن والأزمات"، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد أكدت استمرار هذا النهج وفاعليته في مساعدة عدد من الدول التي انتشر فيها الوباء حيث طالما وقفت قيادة وشعب الإمارات إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة.



من جانبه، وزير الخارجية الإيطالي، أكد لويجي دي مايو، أن هذه المساعدات المقدمة من دولة الإمارات تعتبر رمزا للتضامن بين البلدين ومساعدة لأطبائنا والطاقم الصحي، معربًا عن شكر الشعب الإيطالي لحكومة دولة الإمارات وشعبها، لأن هذه المبادرة ستمكن الآلاف من حماية أنفسهم وإنقاذ أرواح العديد من المصابين

3- إيران قدمت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين 3 أبريل الجاري، مجموعة من معدات طبية لإيران في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد بدعم من دولة الإمارات، ونقلت طائرة القوات الجوية الإماراتية 7.5 أطنان مستلزمات طبية من المدينة الخدمات الإنسانية في دبي، إلى إيران، تشمل مئات الآلاف من القفازات والكمامات الجراحية ومواد طبية لمساعدة 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن الشحنة أدوات فحص فيروس كورونا التي تستخدم في فحص آلاف الأشخاص.

وأكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، سلطان الشامسي، في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية، إن دولة الإمارات تقوم بهذه المهمة الهامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن الموقع الجغرافي يسمح لدولة الإمارات سهولة الوصول إلى أكثر من 100 دولة تغطي ثلثي سكان العالم، وندعم الأشخاص المتأثرين بالأزمات المختلفة.



أما مدير الطوارئ في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة شرق البحر المتوسط، ريتشارد برينان، فأكد أن المنظمة لن تستطيع تنفيذ المهمة بدون دعم دولة الإمارات، معقبًا: "كشفت إيران عن أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، وتساعدها الإمدادات الطبية على احتواء الفيروس".