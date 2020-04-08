كيما أسوان يصرف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية

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أعلن مجلس إدارة نادي كيما اسوان، احد فرق المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، قيامه بصرف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني عن الشهر المنقضي.



وأشار عصام خضري رئيس مجلس إدارة نادي كيما اسوان في تصريح خاص ل “الفجر الرياضى ” الي ان مجلس الإدارة ملتزم بصرف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنيه والعاملين بالنادي حتى نهاية فترة الحظر، وعودة النشاط.



وأشار خضري الي أهمية دعم الاتحاد للاندية خلال هذه الفترة الصعبة، خاصة أندية المظاليم، التي تعاني أثناء استمرار النشاط “فمابالك فترة التوقف”



يذكر ان نادي كيما اسوان ، يحتل صدارة جدول المجموعة الاولي بدوري القسم الثالث، برصيد 44 نقطة.



وكانت إدارة نادي كيما اسوان ، أعلنت توقف التدريبات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بتعليق الأنشطة الرياضية، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.